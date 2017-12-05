В праздничные дни будут открыты все находящиеся в ведении мэрии Еревана музеи

В праздничные дни будут открыты все находящиеся в ведении Ереванской мэрии музеи. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.

По его словам, новшеством в этом году станет то, что со 2-го января все находящиеся в ведении мэрии Еревана музеи будут открыты. «В некоторых из них планируются специальные новогодние программы, в частности для детей. К этой акции подключились также некоторые музеи, находящиеся в ведении Министерства культуры, которые обычно не работают в праздничные дни», - сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.

По его словам, в этом году в праздничные дни в Ереване будет работать автобус "Ереван Сити-тур"."Автобус будет курсировать с 20-го декабря по специальному маршруту, который будет начинаться с Площади Республики", - сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.