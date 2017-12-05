SZ: глава МИД ФРГ призвал пересмотреть германскую политику в отношении США

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что Германия должна пересмотреть свою политику в отношении США, поскольку роль Соединенных Штатов как мировой определяющей силы при президенте Дональде Трампе, по его мнению, "ослабла". Как передает Арменпресс, об этом говорится в проекте речи политика для выступления на открывающемся во вторник Берлинском форуме по внешней политике, выдержки из которого приводит газета Süddeutsche Zeitung.

В речи Габриэль отметил, что Германии в будущем следует более уверенно защищать свои интересы. "Мы должны сами представлять наши позиции и в случае необходимости проводить красные линии - вместе с партнерами, но ориентируясь на наши собственные интересы", - считает министр.

Габриэль также подчеркнул, что несомненность, с которой в Германии раньше воспринимали США в роли защитника, несмотря на периодические споры, "начинает колебаться". Берлин, по его мнению, должен выработать более независимую политику в отношении США.





