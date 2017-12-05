С помощью фонда «Доверие» НАТО в Армении будет утилизирована негодная военная техника. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждений в НС Армении вопроса о ратификации соглашения между Арменией и организацией НАТО по обеспечению и поставкам заявил заместитель министра обороны Армении Артак Закарян. По его словам, утилизации подлежат 140 единиц военной техники, вышедших из срока годности и не подлежащих к дальнейшему использованию, и 21 единица тяжелой военной техники.

По его словам, основной деятельностью данной организации является приобретение и обеспечение соответствующей продукции, техническая поддержка и реализации программы фонда «Доверие» НАТО для армий стран-членов НАТО. Переговоры велись с разными государствами. В них участвовало и Министерство иностранных дел Армении, и Минобороны. В ходе переговоров Германия согласилась предоставить средства и возглавить фонд «Доверие».

В ходе реализации программы, всего планируется утилизировать порядка 140 единиц военной техники, вышедших из срока годности и не подлежащих к дальнейшему использованию. Образовавшийся металлолом будет продан, образовавшиеся при этом финансовые средства в размере примерно 100 тысяч евро пойдут на программы по оповещению о минной опасности в Армении.