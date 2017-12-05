Армения будет находиться под воздействием зимних циклонов

6-го и 7-го декабря Армения будет находиться под воздействием циклона со Средиземного моря. С середины дня среды на территории республики начнутся осадки. В горных частях Ширакской, Котайкской, Гегаркуникской, Арцагацотнской и Вайоцдзорской областей в виде снега, а в других областях – в виде мокрого снега и снега с дождем. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, вечером во вторник в связи с проникновением холодных арктических воздушных потоков с северо-запада в Армении пойдет снег. После полудня 7-го декабря циклон ослабеет, осадки постепенно прекратятся. Исключение составят Вайоцдзорская, Сюникская области и Арцах, где они продолжатся.



8-го декабря со стороны Черного моря проникнет еще один циклон, в результате чего в большей части областей вновь пойдет слабый снег. Как сообщил Гагик Суренян,

в Араратской долине и Ереване вновь наблюдается скопление холодного воздуха, что значительно ослабляет воздействие несущих осадки циклонов. В связи с этим он затрудняется сделать точный прогноз относительно интенсивности осадков в Араратской долине.



«6-7 декабря в некоторых районах ожидается усиление ветра до 20-25 км/сек, в горных районах – метель, низкая горизонтальная видимость. Температура воздуха с 6-го декабря постепенно понизится на 8-10 градусов», - сообщает начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, водителям следует использовать исключительно зимние шины.