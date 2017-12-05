Михаила Саакашвили задержали в Киеве

Экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили задержан во вторник в Киеве. Спецназ снял его с крыши дома, куда тот забрался, убегая от сотрудников правоохранительных органов, явившихся к нему с обысками, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник утром сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" ворвались в квартиру оппозиционера, взломав дверь. Его сторонники заявили о незаконности действий властей, настаивая на допуске адвокатов к месту проведения следственных мероприятий. Представители правоохранительных органов заявили, что действуют в соответствии с постановлением суда.

Согласно официальному заявлению, распространенному позже СБУ, "правоохранители в присутствии адвоката предъявили Саакашвили обвинение в совершении преступления". В частности, он обвинен по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности путем предоставления помещений и иным способом".

Наказание по этой статье грозит Саакашвили лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Вместе с тем, один из его адвокатов Руслан Чернолуцкий сообщил ТАСС, что никаких документов Михаилу Саакашвили предъявлено не было.

"Никакого обвинения не было вручено, - сказал он. - Нам не предоставили ни одного документа. Мы считаем, что это сугубо политическое дело и ни о какой уголовной составляющей речи не идет", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС, подчеркнув, что оппозиционная деятельность, которую ведет Саакашвили не запрещена законодательством.

"Мы сейчас направляемся в генпрокуратуру, чтобы выяснить все обстоятельства. Предполагаем, что Саакашвили находится там, если нет - тогда в Службе безопасности Украины", - сообщил адвокат.

Ранее другой адвокат оппозиционера Павел Богомазов сообщил журналистам, что Саакашвили предъявлено обвинение в попытке свержения конституционного строя.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, Саакашвили ранее вывели в наручниках из дома. Сторонники оппозиционера пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов вывести его в СИЗО.

Ранее Генпрокуратура Украины подтвердила, что ее сотрудники проводят обыск в квартире Саакашвили. "Генеральная прокуратура проводит следственные действия при поддержке Службы безопасности Украины", - сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Однако причины их действий названы не были.

По словам адвокатом Саакашвили, речь идет об обвинении в содействии деятельности преступной организации.





