Католикос Гарегин Второй принял новоназначенного посла Армении в Румынии Сергея Минасяна

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй принял 4-го декабря новоназначенного посла Армении в Румынии Сергея Минасяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

На встрече Католикос Гарегин Второй поздравил посла с назначением, пожелав ему эффективной деятельности в интересах дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества Армении и Румынии.

Католикос Гарегин Второй коснулся армяно-румынских тесных связей, сформировавшихся еще с раннего средневековья, а также исторически важной роли армянской общины в политической, экономической и культурной жизни Румынии.

По его словам, благодаря своему достойному похвалы вкладу армянская община сегодня пользуется уважением властей Румынии.

Посол Минасян в свою очередь поблагодарил Католикоса Гарегина Второго за благословение, заверив, что в качестве посла приложит все усилия для укрепления армяно-румынских отношений.

На встрече присутствовал директор отдела внешних связей и протокола Первопрестольного Святого Эчмиадзина архиепископ Натан Ованнисян.