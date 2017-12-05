Огни главной елки Армении зажгутся 19-го декабря. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.

По его словам, Главная елка Армении в этом году будет такого же размера и оформления, что и в прошлом году.

«Изменения оформления будут стоить дорого, не думаю, что это оправданные затраты. Мы попытались решить вопросы финансирования с частным сектором»,- сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.

По его словам, в Ереване уже начались работы по праздничному оформлению города, которые завершатся 18-го декабря. После церемонии зажжения огней главной елки будет включено все праздничное освещение города.

По поводу «пьяных Дедов Морозов» он сказал, что мэрия Еревана ежегодно проводит смотры, проверяя все – от костюмов до этики поведения.

В этом году установка елки на площади Республики в Ереване началась 1-го декабря.