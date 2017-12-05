Будут обеспечены гарантии того, что новый Таможенный кодекс будет работать на территории ЕАЭС

Заместитель председателя Комитета государственных доходов при правительстве РА Вахтанг Мирумян представил в НС Армении те гарантии, на основе которых новый Таможенный кодекс будет работать на территории ЕАЭС, и что все страны Евразийского экономического союза обеспечат приведение своего внутреннего законодательства в соответствие с указанным документом. Как напомнил Вахтанг Мирумян, 11 апреля завершился этап подписания Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Новый Таможенный кодекс вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уведомлений о ратификации Договора от всех 5 стран-участниц. Как передает «Арменпресс», ожидается, что за счет синхронизации проведения внутригосударственных процедур и направления в ЕЭК уведомлений об их проведении, будет обеспечено вступление в силу Договора о ТК ЕАЭС с начала 2018 года.

По словам Мирумяна, новый Таможенный кодекс, в плане применения таможенных процедур, предусматривает более четкие правила. К Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза имеются три приложения.

На вопрос Никола Пашиняна о том, насколько гарантировано, что все страны будут блюсти установки нового Таможенного кодекса, заместитель председателя Комитета государственных доходов при правительстве РА Вахтанг Мирумян сказал, что гарантии предоставляются правилами игры, которые четко закреплены в пунктах нового Таможенного кодекса.

По его словам, гарантии – правовая категория императивного характера.

В Национальном Собрании Армении идет обсуждение законопроекта «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза». Основной докладчик - заместитель председателя Комитета государственных доходов при правительстве РА Вахтанг Мирумян. 11 апреля завершился этап подписания Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Новый Таможенный кодекс вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уведомлений о ратификации Договора от всех 5 стран-участниц. Ожидается, что за счет синхронизации проведения внутригосударственных процедур и направления в ЕЭК уведомлений об их проведении, будет обеспечено вступление в силу Договора о ТК ЕАЭС с начала 2018 года.

По словам Вахтанга Мирумяна, в соответствии с новым ТК, существенно сокращаются сроки таможенного декларирования товаров, контакты между осуществляющими внешнеэкономическую деятельность субъектами и таможенными органами.

Таможенный кодекс, в плане применения таможенных процедур предусматривает более четкие правила. К Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза имеются три приложения. Приложение № 1 касается непосредственно ТК, приложение № 2 – перечень международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, прекращающих действие в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Приложение № 3 – перечень положений международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, которые признаются утратившими силу в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.