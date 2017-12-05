В 2017 году Фонд развития Армении способствовал привлечению инвестиций в размере 15 млн долларов и заключению договоров на экспорт в размере 5.9 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян.

«В этом году у нас очень хорошие результаты... на каждый затраченный с целью стимуляции экспорта доллар мы обеспечили результат в 23 доллара»,- сказал директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян.

По его словам, в этом году Фонд развития Армении претерпел 3 глобальных изменения, в связи с чем изменился и характер его деятельности.

«В 2017 году Фонд развития Армении претерпел 3 глобальных изменения: изменился его мандат, из фонда общего развития он превратился в бизнес-структуру»,- сказал директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян.

По его словам, из деятельности Фонда убрали компонент развития туризма, вместо чего прибавились услуги по проектной платформе и оказание последующих услуг. «Мы получаем от правительства Армении заказы на инвестиционные проекты, пакуем их, распределяем, находим финансирование»,- сказал директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян.

По его словам, Фонд развития Армении претерпел также структурные изменения.