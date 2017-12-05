В оформлениях на новогодних мероприятиях будет преобладать желтый цвет: на новогодние праздники в Ереване будет затрачено около 54 млн драмов

Ереванцев в этом году в новогодние дни ждет насыщенная и красочная программа, на которую будет затрачено около 54 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.

По его словам, на новогодние мероприятия столько же тратилось ежегодно, кроме прошлого года, когда бюджет был сокращен из-за апрельской войны.

В оформлении на новогодних мероприятиях будет преобладать желтый цвет, поскольку будущий год – Год желтой собаки. «31-го декабря на Площади Республики у главной елки страны состоится традиционное мероприятие под названием "Новогодняя ночь". В полночь будет роскошный салют. Приглашаем всех ереванцев на Площадь Республики встречать Новый год. 1-го января стартует программа "Поздравляем с 2018 годом", в рамках которой будет организована дискотека-маскарад на Площади Свободы», - сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.

По его словам, празднования продолжатся и дальше: 2-го января состоится мероприятие для детей "Сказочный Ереван", а 3-го января на центральных площадях всех 12-ти административных районов Еревана пройдут двухчасовые праздничные мероприятия.