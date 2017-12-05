Саакашвили пригрозил спрыгнуть с крыши во время обыска в его квартире

Экс-президент Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, к которому силовики пришли с обыском, забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Соратник политика Давид Сакварелидзе сегодня утром заявил, что неизвестные выламывают дверь в квартиру Саакашвили в Киеве.

"Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали якобы с переломом руки и ноги", — передает ТСН.

На место приехали его адвокат и соратники. Юрист просил силовиков, чтобы его пропустили в квартиру, однако силовики с нашивками СБУ отказали ему, сообщает украинская газета "Вести".

Позднее стало известно, что Саакашвили оттащили от края крыши.

Как отмечает украинское агентство УНН со ссылкой на источники, обыски связаны с уголовным делом о финансировании протестных акций с участием политика бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

В конце ноября СМИ сообщили, что власти Украины решили выслать Саакашвили до конца года. В начале декабря политик заявлял, что его могут экстрадировать уже на следующей неделе и в этом случае он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу. Ранее Саакашвили говорил, что срок его легального пребывания на Украине продлили до 1 марта.