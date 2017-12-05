Компания Facebook представила мессенджер для детей

Корпорация Facebook запускает мессенджер, предназначенный для детей. Новое приложение, получившее название Messenger Kids, дает родителям возможность полностью контролировать то, с кем общается их ребенок, отмечается в понедельник на сайте социальной сети, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня в США мы представляем превью Messenger Kids - нового приложения, которое позволяет детям безопасно связываться по видеочату и обмениваться сообщениями со своей семьей и друзьями, когда они не могут быть вместе", - говорится в пресс-релизе.

В корпорации отметили, что приложение устанавливается на планшет или смартфон ребенка. Контролируется мессенджер через аккаунт родителя, который получает возможность следить за списком контактов своих детей. Таким образом, ребенок может связаться только с теми, кого одобрили его родители.

Как отмечает агентство Associated Press, целевая аудитория нового приложения - дети до 13 лет.

В настоящий момент превью мессенджера доступно для скачивания в App Store только на территории США.