Ереванский хоккейный клуб "Арарат" в рамках открытого чемпионата Высшей лиги Беларуси провел два матча со сборной этой страны до 18 лет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, армянские хоккеисты уже в который раз обменялись победами с очередным соперником. В гостях "Арарат" в первом матче уступил в дополнительное время со счетом 4:5, а ответном матче взял верх со счетом 3:0.

После 24 матчей "Арарат" с 43 очками занимает 7-е место среди 14 команд.

Следующие матчи "Арарат" проведет в гостях против "Химика-2" 9 и 10 декабря.