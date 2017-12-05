Жители Таиланда празднуют день рождения короля Рамы IX добрыми делами

Жители Таиланда отмечают во вторник день рождения покойного короля Пумипона Адульядета (Рама IX). Даже после его смерти этот день остается одним из главных праздников в королевстве, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В этом году день рождения монарха, которому бы сегодня исполнилось 90 лет, впервые отмечается после его похорон и окончания годичного периода национального траура. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Таиланде, свои поздравления в адрес короля Рамы X, сына Пумипона Адульядета, направил президент России Владимир Путин. Глава правительства Дмитрий Медведев также направил поздравительную телеграмму премьер-министру Праюту Чан-Оче.

Для Таиланда, где день рождения Рамы IX стал национальным праздником еще в 1958 году, эта дата имеет особое значение. С 1980 года 5 декабря стало в королевстве еще и Днем отца, поскольку многие тайцы с благоговением называли и продолжают называть ушедшего монарха "Отцом нации - королем королей".

Этот день в стране объявлен нерабочим, а одним из общепринятых способов отметить его является традиция совершить какой-либо добрый поступок во славу монарха.