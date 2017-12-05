Актриса Кристен Белл впервые будет вести вручение премии Гильдии киноактеров США

Актриса Кристен Белл впервые будет вести церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в январе будущего года. Как передает Арменпресс,об этом сообщило в понедельник интернет-издание The Wrap со ссылкой на продюсера церемонии Кэти Коннелл.

По ее словам, оргкомитет премии "хочет следовать современным тенденциям в мире культуры и отказаться от прежних традиций". Ранее, как напомнило издание, на церемонии вручения этой премии не было одного ведущего, отвечающего за проведение всей церемонии.

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, отстаивающим интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей этой индустрии, работающих в Соединенных Штатах.

Свою премию - бронзовую статуэтку "Актер" высотой 40 см и весом 5 кг - организация учредила в 1995 году. Эта награда вручается за выдающиеся достижения в области актерского мастерства, и она считается одной из самых престижных в мире киноиндустрии.

24-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США состоится 21 января 2018 года в Лос-Анджелесе и будет транслироваться телекомпаниями TBS и TNT.



