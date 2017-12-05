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Пентагон начал разработку генетического оружия


Американские военные инвестировали сто миллионов долларов в генетическую технологию, позволяющую уничтожать распространяющих малярию комаров. Эксперты Организации Объединенных Наций опасаются применения данной технологии в качестве оружия, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.

Новая технология, как ожидается, будет способна уничтожать не только насекомых, но и млекопитающих, в частности грызунов. Финансирование проекта осуществляется Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Опрошенные изданием эксперты, включающие представителей ООН, опасаются, что гражданские исследователи, которые зависят от военных, могут переориентировать свои проекты в соответствии с узкими целями грантодателей.



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