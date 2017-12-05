Министр обороны Аргентины впервые публично признал гибель экипажа подлодки San Juan

Министр обороны Оскар Агуад первым из представителей властей Аргентины публично признал, что все 44 члена экипажа подводной лодки San Juan, пропавшей 15 ноября, огибли. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в интервью телеканалу Todo Noticias, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На вопрос журналистки, можно ли считать всех моряков субмарины погибшими, глава военного ведомства ответил: "Совершенно точно".

Он также пояснил, что принятое ранее решение прекратить спасательную операцию и сосредоточиться на поисках подлодки обусловлено тем, что "экстремальные условия и период времени, прошедшего с момента исчезновения субмарины, не оставляют шансов на выживание". Агуад также напомнил о существовании международных норм, которые устанавливают временной лимит, после которого необходимо переходить к следующему этапу операции - поисковому.





