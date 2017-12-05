За счет средств госбюджета Армении в 2018-2020 годах в Шативанке будут осуществлены научно-исследовательские и реставрационные работы.

В 2019 году запланировано затратить на раскопки и разработку технической документации 5 500.0 тысяч драмов. а в 2020-м году запланировано затратить 15 000.0 тысяч драмов на начальные реставрационные работы, которые будут продолжены в будущем.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает начальник отдела по восстановлению памятников культуры Агентства по сохранению памятников культуры Министерства культуры Армении Гаянэ Назлуханян.

Шативанк находится на 4 км восточнее села Шатин, на высоком склоне в низине. По свидетельству Степана Орбеляна, храм был построен в 929 году в эпоху царствования Аббаса Первого из династии Багратуни. Храмовый комплекс состоит из церкви и жилых и прочих строений монашеского ордена.

В 1671-1674 годах церковь была реконструирована купцом из Джуги Махтесом Акопом. План церки – 3-нефная базилика, со всеми присущими атрибутами. Церковь имеет 3 портала, 8 окон. Храмовый комплекс являлся одним из крупнейших образовательных центров Сюника, в XVII веке в аббатстве состояло 70-90 монахов, здесь были школа, библиотека, предводитель аббатства тер-Саргис построил мост Цатура, от которого сегодня сохранилас лишь часть.

Храмовый комплекс Шативанка в полуразрушенном состоянии, разрушается покрытие,элементы крыши – в аварийном состоянии. Вокруг строений – обвалившиеся камни, в этом году обрушилась часть пирамидальной крепостной стены.