ООН отправит посланника в КНДР

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман в ходе поездки в КНДР планирует обсудить пути урегулирования напряженной ситуации вокруг северокорейской ракетной программы, как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник западные СМИ.

По их данным, сейчас Фелтман находится в Пекине, откуда он отправится в Пхеньян.

Как ожидается, визит Фелтмана в КНДР продлится до восьмого декабря.

На прошлой неделе Пхеньян заявил об успешном проведении пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Согласно утверждениям северокорейской стороны, эта ракета способна достичь любого района на территории США.

Накануне ВВС Республики Корея и США начали на Корейском полуострове крупномасштабные совместные учения "Бдительный ас - 18".