Google увеличит число сотрудников, выявляющих экстремизм на YouTube

Американская корпорация Google в 2018 году планирует увеличить число сотрудников, работающих над выявлением и устранением на YouTube контента, относящегося к экстремизму и пропагандирующего насилие, говорится в блоге компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В следующем году мы продолжим увеличивать число специалистов, мы нацелены на то, чтобы в 2018 году число сотрудников Google, работающих с контентом, который может нарушать наши правила, достигло более 10 тысяч человек", — сказано в заявлении исполнительного директора YouTube Сьюзан Войжитски, размещенного в блоге Google.

Интернет-видеохостинг YouTube принадлежит корпорации Google, которая в октябре 2015 года вошла в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.