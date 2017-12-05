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Отменены авиарейсы Ереван-Москва и обратно


5-го декабря авиакомпания «Аэрофлот» отменила авиарейсы Ереван-Москва и обратно. Об этом «Арменпресс»  сообщили в а/п «Звартноц», отметив, что информации о причинах отмены рейсов у них нет.

Накануне сообщалось, что из-за сильного снегопада авиакомпания «Аэрофлот» отменила 60 рейсов, которые должны были прибыть и вылететь из аэропорта Шереметьево. Еще 35 рейсов были перенесены. Отменены рейсы в Архангельск, Берлин, Варшаву, Венецию, Осло, Тель-Авив, Хельсинки, Рим, Симферополь, Ереван и другие города. 

Как передает телеканал «Россия 24», отменены рейсы по многим направлениям. Гидрометцентр уже объявил желтый уровень опасности, а службы МЧС присылают всем на телефоны экстренные оповещения и рекомендуют передвигаться на метро. В Москве весь день будет идти снег,  сильный снегопад  принесен циклоном с Балкан. По прогнозам синоптиков, за сутки в Москве ожидается  больше 15 процентов месячной нормы осадков. Снег временами будет сменяться ледяным дождем.

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