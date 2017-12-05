Fitch Ratings подтвердило рейтинг Еревана в сфере общественных финансов
11:20, 5 Декабрь, 2017
Американская корпорация Fitch Ratings, которая является одним из трех ведущих рейтинговых агентств мира, уже в третий раз подтвердило рейтинг Еревана в сфере общественных финансов на уровне «B+», прогноз «Стабильный». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Присвоенный международным агентством Fitch Ratings статус является важным показателем для международных кредитных организаций и предпринимателей, поскольку рейтинги и прогнозы подобных агентств являются надежными и достоверными показателями при выборе инвестиционного рынка.
Американская корпорация Fitch Ratings предоставляет мировым инвестиционным рынкам информацию относительно экономических рисков и текущих финансовых показателей разных стран и городов мира.
Напомним, что в сентябре 2016 года между мэрией Еревана и агентством Fitch Ratings было подписано соглашение о сотрудничестве по присвоению городу Ереван международного рейтинга в сфере общественных финансов.
Более подробная информация о присвоении рейтинга и прогнозах доступна на официальном сайте Fitch Ratings- https։//www.fitchratings.com/.