Время в Ереване: 11:07:36,   5 Декабрь

Fitch Ratings подтвердило рейтинг Еревана в сфере общественных финансов


Американская корпорация Fitch Ratings, которая является одним из трех ведущих рейтинговых агентств мира, уже в третий раз подтвердило рейтинг Еревана в сфере общественных финансов на уровне «B+», прогноз «Стабильный». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Присвоенный международным агентством Fitch Ratings статус является важным показателем для международных кредитных организаций и предпринимателей, поскольку рейтинги и прогнозы подобных агентств являются надежными и достоверными показателями при выборе инвестиционного рынка. 
Американская корпорация Fitch Ratings предоставляет мировым инвестиционным рынкам информацию относительно экономических рисков и текущих финансовых показателей разных стран и городов мира.
Напомним, что в сентябре 2016 года между мэрией Еревана и агентством Fitch Ratings было подписано соглашение о сотрудничестве по присвоению городу Ереван международного рейтинга в сфере общественных финансов. 
Более подробная информация о присвоении рейтинга и прогнозах доступна на официальном сайте Fitch Ratings- https։//www.fitchratings.com/.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации