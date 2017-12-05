НС Армении отклонило предложение фракции «Елк» включить проект о выходе Армении из ЕАЭС в повестку пленарного заседания

Национальное Собрание Армении 6-го созыва сегодня, 5 декабря, начало работу заседаний очередной четырхдневки. На голосование был вынесен вопрос о внесении в повестку пленарного заседания представленного оппозиционной фракцией «Елк» проекта заявления НС «О начале процесса по прекращению действия Договора о Евразийском экономическом союзе по части Республики Армения». Как передает «Арменпресс», предложение было отклонено соотношением голосов 76 «против» и 6 «за».

До этого по данному проекту отрицательное заключение было дано постоянной комиссией НС Армении по внешним связям.

27 ноября в НС состоялись парламентские слушания по проекту заявления фракции “Елк” “О начале процесса прекращения действия договора ЕАЭС по части РА”. В слушаниях участвовали депутаты НС, представители гражданского общества, эксперты сферы.

По повестке слушаний обстоятельно выступили руководитель фракции “Елк” Н.Пашинян, основной докладчик депутат НС Э.Марукян, вице-спикер НС М.Мелкумян, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян.

В ходе слушаний свои мнения относительно плюсов и минусов членства Армении в ЕАЭС аргументированно высказали депутаты НС, эксперты сферы, поднявшие, в частности, вопросы газового тарифа в Армении, национальной безопасности, предпосылок развития внешнего рынка и др.

По данному вопросу выступила член постоянной комиссией НС Армении по внешним связям Эрмине Нагдалян, которая сказала о необоснованности заявления фракции “Елк” “О начале процесса прекращения действия договора ЕАЭС по части РА”.

“Конечно, темпы интеграции в ЕАЭС не удовлетворяют, однако никакой экономический союз не может состояться за 1-2 года. Мы глубоко уверены, что решение об участии в ЕАЭС было принято в результате серьезных обсуждений, и это решение является выгодным для Армении”,- сказала она.

Перед голосованием депутат от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Самвел Фарманян отметил, что в связи с обсуждениями интеграционных процессов с ЕАЭС и ЕС, нужно констатировать следующее: Армении удалось практически с ювелирной точностью в сфере внешней политики продвинуть свои интересы. “Искусственное противопоставление ЕАЭС и ЕС не исходит из интересов Армении. И я уверен, что фракция “Елк ” это прекрасно осознает”, - сказал он.