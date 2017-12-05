Один из самых крупных бриллиантов продали в Нью-Йорке за $6,5 миллионов

Один из самых крупных бриллиантов в мире весом в 709 карат, обнаруженный в марте 2017 года в Сьерра-Леоне, продан в понедельник за 6,5 миллионов долларов на аукционе в Нью-Йорке, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Africa News.

Бриллиант нашли в районе Коно на востоке страны. Это самый большой бриллиант в истории государства и 14-й по размеру камень из когда-либо найденных в мире.

По данным портала Inquirer.net, бриллиант приобрел британский ювелир Лоренс Графф. Обнаружившая камень группа передала его властям своей страны в надежде, что деньги от его продажи пойдут на благоустройство Сьерра-Леоне.