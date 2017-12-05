В Шираке обрушился загон для скота: пало 9 единиц крупного рогатого скота и 25 кур

4-го декабря в одном из загонов для скота в селе Ширак Ширакской области возгорелся пожар.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с бщественностью МЧС Армении, на место выехали 2 боевых расчета.

Выяснилось, что горит крыша в одном из загонов для скота в селе Ширак Ширакской области. Сгорело около 20 кв м крыши, обрушилось около 30 кв м крыши,в результате чего пало 9 единиц крупного рогатого скота и 25 кур.