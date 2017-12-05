Время в Ереване: 11:07:36,   5 Декабрь

В Шираке обрушился загон для скота: пало 9 единиц крупного рогатого скота и 25 кур


4-го декабря  в одном из загонов для скота в селе Ширак Ширакской области возгорелся пожар.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с бщественностью МЧС Армении, на место выехали 2 боевых расчета.

Выяснилось, что горит крыша в одном из загонов для скота в селе Ширак Ширакской области. Сгорело около 20 кв м крыши, обрушилось около 30 кв м крыши,в результате чего пало 9 единиц крупного рогатого скота и  25 кур.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации