До конца года Ереванский зоопарк будет приведен в соответствие с современными стандартами

Ереванский зоопарк уже имеет карантин для временного содержания животных. Посетители могут наблюдать за медведями и волками со смотровой башни на безопасном расстоянии. Ереванский зоопарк будет приведен в соответствие с современными стандартами с позиций экологии, сохранения местной фауны, а также как культурно-образовательный центр и центр репродукции животных.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. «Работа по реконструкции и благоустройству Ереванского зоопарка ведется постоянно. То, что было запланированно на данном этапе, находится в завершающей стадии. Завершено строительство карантина для временного содержания животных. Это важное достижение, поскольку здесь будут проходить карантин новые приобретения зоопарка: животные будут проходить ветобследование, что предотвратит распространение заболеваний среди обитателей зоопарка. Этого требуют местные и международные законы»,- сообщили в мэрии Еревана.

В карантин для временного содержания животных будут переводиться также животные, требующие особого внимания, в том числе, с девиантным поведением и болезнями. Здесь их будут наблюдать и лечить – без этого невозможно содержание современного зоопарка.

Завершены также вольеры для медведей, волков и львов. Вольеры для медведей и волков расширены в 5 раз: если ранее их площадь равнялась 1000 кв. м, то сейчас - 5000 кв. м. В вольерах построены внутренний и внешний отсеки, сейчас завершается строительство зимовий и внешнее убранство. Построены и расширены аллеи, построена смотровая башня, откуда посетители смогут наблюдать за медведями и волками на безопасном расстоянии.

На вопрос, ожидаются ли новые пополнения зверей, из мэрии Еревана ответили:

«Выбор ассортимента зверей зависит от ряда обстоятельств, среди которых самым важным является наличие вольеров, соответствующих данному виду. Приобретая зверей, надо быть готовыми к их содержанию и обеспечению всем необходимым. В данный момент избрана концепция набора ассортимента зверей из числа крупных млекопитающих хищников, далее вопрос будет решаться в зависимости от развития зоопарка».

Программа развития зоопарка продолжается, приняты новые подходы и проекты, которые позволят достичь того, что Ереванский зоопарк будет приведен в соответствие с современными стандартами, с позиций экологии, сохранения местной фауны, а также как культурно-образовательный центр и центр редпродукции животных.

Реконструкция Ереванского зоопарка начата в 2013-м году. Она ведется в 2 этапа.