Facebook открыл новый офис в Лондоне

Американская компания Facebook, открывшая в понедельник новый офис недалеко от главной торговой улицы Лондона Oxford Street, намерена в 2018 году увеличить штат в Великобритании на 50% и предоставить в новом здании пространство начинающим технологическим компаниям, говорится в сообщении техгиганта, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Планируется, что к концу следующего года количество сотрудников компании в Великобритании увеличится до более 2,3 тысячи человек, половина которых будут заняты в области инженерных разработок. Таким образом, офис в Британии станет крупнейшим инженерным хабом Facebook за пределами США.

Компания также намерена запустить специальные программы для поддержки технологических стартапов, рассчитанные на три месяца. Ожидается, что в следующем году около 20 новых проектов смогут получить экспертную поддержку специалистов Facebook, разрабатывая свои идеи в новом семиэтажном офисе компании.