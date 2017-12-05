Могерини: страны Западных Балкан могут стать членами Евросоюза к 2019 году

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини полагает, что шесть стран Западных Балкан могут стать частью Европейского союза до 2019 года. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу Euronews, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не думаю, что в будущем Европейский союз будет состоять из 27 членов, я думаю, что их будет больше", - сказала она. "И когда я говорю, что через два года, к окончанию нашего мандата, мы добьемся прогресса в отношениях с шестью западнобалканскими странами - прогресса, который уже нельзя будет поставить под сомнение, я говорю серьезно. Я в это действительно верю", - добавила она.

По словам Могерини, ЕС заинтересован в том, чтобы Западные Балканы стали частью европейской семьи по соображениям безопасности и экономики.

Евросоюз предоставил статус стран-кандидатов на вступление в сообщество странам Западных Балкан: Македонии, Албании, Сербии и Черногории. Кроме того, в 2016 году заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина.