СМИ: взрыв в зоне исчезновения подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила

Взрыв, зафиксированный в зоне исчезновения аргентинской подводной лодки San Juan, был мощнее 100 кг в тротиловом эквиваленте. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал Todo noticias.

По его данным, специалисты министерства обороны Аргентины осуществили пробный взрыв 100 кг тротила на глубине 40 метров в зоне поиска подлодки. Минобороны республики провело эксперимент, чтобы сравнить звук взрыва 100 кг тротила со звуком, зафиксированным 15 ноября. Анализ подтвердил, что поиск ведется в зоне, где было зарегистрировано "неядерное явление". Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из города Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. Поиск субмарины начался вечером 16 ноября. 30 ноября ВМС Аргентины сообщили о прекращении операции по спасению экипажа.