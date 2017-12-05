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Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались  81 депутат.

В общую  повестку второй сессии НС Армении шестого созыва  включено  20 вопросов, в повестке заседания 5-го дос.



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