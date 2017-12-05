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Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения в направлении на север от Куропаткино


Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) договоренности, миссия ОБСЕ 6 декабря проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана – севернее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района.  Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел НКР.

Согласно информации, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

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