Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд в США граждан шести стран

Верховный суд США постановил, что запрет президента Дональда Трампа на въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением может войти в силу, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В понедельник семь из девяти членов Верховного суда отменили решения судов низших инстанций по поводу указа президента.

Постановление касается третьей версии указа, подписанной Трампом с начала вступления в должность.

Указ приостанавливает на 90 дней въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, не имеющих тесных семейных или деловых связей в Соединенных Штатах.

В новой версии ограничения накладывались и на прибывающих из Северной Кореи, а также на некоторых членов правительства Венесуэлы.