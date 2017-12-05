С 6-го декабря на территории Армении ожидаются осадки

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 5-го декабря на территории Армении закрытых и труднопроходимых дорог нет.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 5-го декабря, 6-го декабря – ночью, 8-го – днем, 9-го декабря на территории Армении ожидается погода без осадков. 6-го декабря – днем, 7-го декабря – на всей территории Армении, 8-го декабря – в южных областях, ожидаются осадки: 6-го декабря – в горных районах в виде снега, в низинных районах – мокрого снега и дождя, а с 7-го декабря ю в виде снега.

В Котайке – туман.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 8-е декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей.