Европейские индексы выросли - 04-12-17

МОСКВА, 5 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.53% и составил 13058.55 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.36% и составил 5389.29 пункта, британский FTSE вырос на 0.53% и составил 7338.97 пункта, российский MICEX вырос на 0.64% и составил 2119.42 пункта, а RTSI вырос на 0.08% и составил 1133.52 пункта.