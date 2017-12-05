Предстоящие новости: 05.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 5-го декабря, состоится итоговая пресс-конференция исполнительного директора Фонда развития Армении Армена Авака Авакяна.

Сегодня, 5-го декабря, состоится пресс-конференция начальника отдела демографии министерства труда и по социальным вопросам Армении Ваника Бабаджаняна.

Сегодня, 5-го декабря, состоится пресс-конференция руководителя центра "Чрезвычайный канал" Николая Григоряна.

Сегодня, 5-го декабря, состоится пресс-конференция советника постоянного представительства НКР в Армении Гарника Исагуляна.

Сегодня, 5-го декабря, состоится пресс-конференция главного редактора газеты «Азг» Акопа Аветикяна и публициста Гургена Егиазаряна.

Сегодня, 5-го декабря, в Аване состоится официальная церемония открытия благотворительной ОО «Амалия Арутюнян».

В Союзе писателей Армении состоится презентация книги Самвела Маргаряна «Героизация».

В Араратской епархии ААЦ состоится Пятый шахматный турнир, посвященный празднику Св. Абгара.

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