Предстоящие новости: 05.12.2017
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.
Сегодня, 5-го декабря, состоится итоговая пресс-конференция исполнительного директора Фонда развития Армении Армена Авака Авакяна.
Сегодня, 5-го декабря, состоится пресс-конференция начальника отдела демографии министерства труда и по социальным вопросам Армении Ваника Бабаджаняна.
Сегодня, 5-го декабря, состоится пресс-конференция руководителя центра "Чрезвычайный канал" Николая Григоряна.
Сегодня, 5-го декабря, состоится пресс-конференция советника постоянного представительства НКР в Армении Гарника Исагуляна.
Сегодня, 5-го декабря, состоится пресс-конференция главного редактора газеты «Азг» Акопа Аветикяна и публициста Гургена Егиазаряна.
Сегодня, 5-го декабря, в Аване состоится официальная церемония открытия благотворительной ОО «Амалия Арутюнян».
В Союзе писателей Армении состоится презентация книги Самвела Маргаряна «Героизация».
В Араратской епархии ААЦ состоится Пятый шахматный турнир, посвященный празднику Св. Абгара.