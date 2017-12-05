Левон Аронян разделил очко с Сергеем Карякиным: «London Chess Classic»

В третьем туре London Chess Classic Левон Аронян вновь сыграл вничью – на этот раз с представителем РФ Сергеем Карякиным.

Как передает «Арменпресс», Левон Аронян играл белыми, партия завершилась ничьей на 33-м ходу.

В этом году в этом турнире принимают участие чемпион мира Магнус Карлсен, победитель турнира на Кубок мира, лидер армянских шахмат Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд и Майкл Адамс.

Турнир стартовал блиц-турниром, который состоялся 30-го ноября, а 1-11-го декабря пройдет классический турнир. Призовой фонд - 300.000 долларов.