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Левон Аронян разделил очко с Сергеем Карякиным: «London Chess Classic»


В третьем туре  London Chess Classic  Левон Аронян вновь сыграл вничью – на этот раз с представителем РФ Сергеем Карякиным. 

Как передает «Арменпресс», Левон Аронян играл белыми, партия завершилась ничьей на 33-м ходу.

В этом году в этом турнире принимают участие чемпион мира Магнус Карлсен, победитель турнира на Кубок мира,  лидер армянских шахмат Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд и Майкл Адамс.

Турнир стартовал блиц-турниром, который состоялся 30-го ноября, а 1-11-го декабря пройдет классический турнир. Призовой фонд - 300.000 долларов.

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