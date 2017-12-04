Избегавший несения наказания был задержан

Сотрудники отдела полиции Масиса 2-го декабря, в районе 5.10, в селе Норамарз Араратской области подвергли приводу Левона С., 1986 г.р., который находился в розыске с 14-го июня за избегания несения наазания по ст. 38-292 и 38-34-292 УК Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.