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Избегавший несения наказания был задержан


Сотрудники отдела полиции Масиса 2-го декабря, в районе 5.10, в селе Норамарз Араратской области подвергли приводу Левона С., 1986 г.р., который находился в розыске с 14-го июня за избегания несения наазания по ст. 38-292 и 38-34-292 УК Армении.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

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