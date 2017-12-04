В Вагаршапате ведется расследование по случаю отравления угарным газом

В отделении полиции Вагаршапата 3- го декабря, в районе 8.25, было получено сообщение из больницы о том, что к ним были доставлены с диагнозом «отравление угарным газом» Наира М., 1990 г.р., Майрануш Т., 1972 г.р., Арамаис Р., 1993 г.р.,Мери Р., 2007 г.р., и Эрик Р., 2005 г.р., которые сообщили о том, что у них в доме скопился газ.

Выяснилось, что они все отравились в период времени со 2-го декабря, в районе 23.00, до 6.30 3-го декабря, угарным газом, который образовался при неполном сгорании газа в их кухонной газовой плите.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Ведется расследование.