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В Вагаршапате ведется расследование по случаю отравления угарным газом


В отделении полиции Вагаршапата 3- го декабря, в районе 8.25, было получено сообщение из больницы о том, что к ним были доставлены с диагнозом «отравление угарным газом» Наира М.,  1990 г.р., Майрануш Т.,  1972 г.р., Арамаис Р., 1993 г.р.,Мери Р.,  2007 г.р., и Эрик Р., 2005 г.р., которые сообщили о том, что у них в доме скопился газ.

Выяснилось, что они все отравились в период времени со 2-го декабря, в районе 23.00, до 6.30 3-го декабря, угарным газом, который образовался при неполном сгорании газа в их кухонной газовой плите.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Ведется расследование.

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