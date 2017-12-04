Разыскиваемый правоохранительными органами Иордании был обнаружен в Ереване

Сотрудниками Главного управления уголовной разведки и линейного отделения полиции аэропорта «Звартноц» 2-го декабря, в районе 16.25, был обнаружен и задержан Нубар Ш., 1966 г.р., который с 28-го ноября был объявлен в розыск правоохранительными органами Иордании по обвинению в мошенничестве (ст. 422 УК Иордании).

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.