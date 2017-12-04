В овраге поблизости от трассы Ереван-Севан обнаружен труп

МЧС Армении сообщает, что в 16:57 4-го декабря ими было получено сообщение о том, что в овраге поблизости от трассы Ереван-Севан, рядом с памятником «Крулья орла», обнаружен труп, требуется помощь спасателей, чтобы вытащить его из оврага.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали оперативная группа областного антикризисного центра и спасатели.

Из оврага глубиною примерно в 100 м был выведен труп Р.П., 1959 г.р., который был доставлен к машине скорой помощи.