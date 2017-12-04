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Представители МО Армении в Москве примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 120-летию маршала Баграмяна


Представители министерства обороны Армении 5 декабря в Москве примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 120-летию маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Ованеса Баграмяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, представители министерства в Москве 7-8 декабря примут участие также в торжественных мероприятиях по случаю 185-летия Военной академии Генштаба ВС РФ.

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