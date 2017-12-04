«Боруссия» следит за ситуацией вокруг Генриха Мхитаряна
Дортмундская «Боруссия» следит за ситуацией вокруг полузащитника сборной Армении и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет британское издание Mirror.
Отмечается, что немецкий клуб не прочь вернуть армянского футболиста, которому в последнее время не везет в составе английского клуба.
Мхитарян не был заявлен на четырех из пяти предыдущих игр «Манчестер Юнайтед».Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство игрой Мхитаряна. «Мне не нравится игра Мхитаряна на последних встречах. Он хорошо начал сезон, а потом постепенно стал сдавать», - сказал тренер.
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