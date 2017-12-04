Министерство ЧС Армении сообщает, что 4-го декабря по положению на 18:00 часов в Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на территории Армении днем 4-го, 5-го, ночью 6-го, днем 8-го, 9-го декабря ожидается погода без осадков, во второй половине 6-го, 7-го на территории республики, ночью 8-го в южных районах ожидаются осадки. 6-го в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах в виде мокрого снега, 7-го на территории республики виде снега.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 6-го и 7-го в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, в горных районах-метель и низкая горизонтальная видимость.

Днем 6-го, с 7-9 декабря температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов.

В городе Ереван днем 4-го, 5-го, ночью 6-го, 8-го и 9-го декабря ожидается погода без осадков, во второй половине 6-го, 7-го ожидаются осадки, днем 6-го в виде мокрого снега, 7-го в виде снега. С 6-7 ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.