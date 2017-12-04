СМИ: правление СДПГ поддержало идею переговоров с ХДС/ХСС о формировании правительства

Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на своем заседании 4 декабря приняло решение поддержать предложение лидера партии Мартина Шульца о начале переговоров по формированию правительства с блоком "Христианско-демократического/ Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС). Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на источники в партии.

При этом в документе подчеркивается готовность к консультациям, которые, по мнению социал-демократов, не обязательно должны привести к вхождению партии в правительство.

Принятое 4 декабря решение правления должно еще быть утверждено съездом партии, который пройдет 7-9 декабря. Кроме того, членам СДПГ предстоит на этой неделе избрать председателя партии. Единственным кандидатом на этот пост является нынешний лидер Мартин Шульц.





