Президенту Армении представлены возможности новой военной техники армянского производства

Находящийся в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) с рабочим визитом в рамках взаимодействия вооружённых сил двух армянских республик президент Армении Серж Саргсян вместе с президентом НКР Бако Саакяном посетил учебный центр «Аспарез», где им были представлены тактико-технические характеристики новых военных оборудований армянского производства, после чего президенты с командного пункта проследили за процессом их применения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян вручил подарки отличившимся военнослужащим, после чего присутствовали на церемониях открытия новых казарм и военных клубов в восточной и центральной частях Арцаха.

Президенты Серж Саргсян и Бако Саакян совершили поездку в недавно открытые казармы, ознакомились с социальными и бытовыми условиями военнослужащих. Президент Саргсян наградил лучших офицеров, контрактников и призывников полка.

По случаю 120-летия маршала Ованеса Баграмяна президенты двух армянских республик посетили памятник маршалу в Степанакерте, возложили цветы и воздали дань уважения его памяти.