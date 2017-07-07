Предстоящие на 5 декабря мероприятия
18:00, Декабрь 04, 2017
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- 19:41 Представители МО Армении в Москве примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 120-летию маршала Баграмяна
- 19:13 «Боруссия» следит за ситуацией вокруг Генриха Мхитаряна
- 18:37 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
- 18:29 Отказавшись от ратификации протоколов, Турция перекрыла каналы урегулирования армяно-турецких отношений
- 18:10 СМИ: правление СДПГ поддержало идею переговоров с ХДС/ХСС о формировании правительства
- 18:00 Предстоящие на 5 декабря мероприятия
- 17:54 Президенту Армении представлены возможности новой военной техники армянского производства
- 17:52 Названы самые пьющие европейские страны
- 17:48 Суд огласит решение по вопросу о выдаче Пучдемона Испании 14 декабря
- 17:40 СМИ: партия Всеобщий народный конгресс подтвердила смерть экс-президента Йемена
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-12-17
- 17:30 Азиатские индексы - 04-12-17
- 17:14 WSJ: Нетаньяху пригрозил Асаду ударом по Сирии в случае размещения там иранских баз
- 17:10 Производство электричества оказалось под угрозой из-за биткоина
- 17:07 Ученые узнали о новых угрозах, которые таит в себе лишний вес
- 17:02 Генсек НАТО: война на Корейском полуострове будет иметь катастрофические последствия
- 16:57 Берлинский кинофестиваль откроется мультфильмом Уэса Андерсона
- 16:51 Спецпредставитель ЕС обсудил с президентом Азербайджана нагорно-карабахское урегулирование
- 16:46 НАТО обсудит с Грузией сотрудничество в Черном море
- 16:41 Назван лучший рождественский фильм в истории
- 16:31 Вице-спикер НС Армении призвал совместными усилиями бороться с терроризмом, ложью, расизмом, наркотрафикингом и всеми международными вызовами
- 16:21 Серж Саргсян и Бако Саакян посетили воинские части в центральной и восточной частях республики
- 16:18 Президенты Армении и Арцаха возложили венки к памятнику маршалу Баграмяну
- 16:15 В Армении пройдет всемирный форум по Информационным технологиям
- 16:09 Попытки Турции втиснуться в состав Минской группы ОБСЕ всегда терпят неудачу: Рубен Сафрастян
- 16:03 Армения примет председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества
- 15:55 В Ереване поручено подготовиться к прогнозируемому снегопаду
- 15:53 Формулировки декларации ПА ЧЭС никоим образом не могут повлиять на урегулирование нагорно-карабахского конфликта
- 15:46 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 15:32 Письмо Линкольна с рассуждениями на тему рабства выставили на торги
- 15:29 Грузины любят ездить в Турцию
- 15:21 Суд Испании решил оставить под стражей экс-замглавы правительства Каталонии
- 15:09 Утверждены результаты конкурса на проведение работ по строительству дорожного участка Бабаджанян-Аштарак Ереванской западной объездной дороги
- 14:49 866 концертных программ за рубежом: Государственный академический национальный хор Армении празднует свой 80-летний юбилей
- 14:44 Самодельные печи, отключение установок безопасности: жители продолжают нарушать правила безопасности
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