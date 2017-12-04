Суд огласит решение по вопросу о выдаче Пучдемона Испании 14 декабря

Судебное решение о выдаче Испании экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономии будет обнародовано 14 декабря, сообщили журналистам их адвокаты.

"Решение будет обнародовано 14 декабря", — сказал журналистам один из адвокатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Испанский суд 3 ноября выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают до 30 лет тюремного заключения.