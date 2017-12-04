СМИ: партия Всеобщий народный конгресс подтвердила смерть экс-президента Йемена

Партия Всеобщий народный конгресс подтвердила в понедельник смерть экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" в Twitter.

По его информации, Салех был убит во время ожесточенных столкновений в Сане.

Гибель бывшего главы Йемена подтвердили и другие источники, в частности - подконтрольное мятежникам-хуситам (шиитское движение "Ансар Аллах") Министерство внутренних дел.

В свою очередь иранское новостное агентство Fars опубликовало на своей странице в Twitter видеозапись с телом якобы убитого Али Абдаллы Салеха. На записи видно, как мятежники-хуситы перевозят в кузове автомобиля тело мертвого человека, похожего на бывшего президента Йемена.





