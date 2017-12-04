Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-12-17

ЕРЕВАН, 4 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 декабря, курс доллара США вырос на 0.13 драмa и составил 484.34 драм. Курс евро сократился на 2.07 драмa и составил 574.19 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 8.22 драм. Курс британского фунта сократился на 2.49 драмa и составил 650.52 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 67.83 драмa и составила 19861.95 драм. Цена серебра сократилась на 2.27 драмa и составила 255.69 драм. Цена платины сократилась на 89.50 драмa и составила 14544.15 драм.