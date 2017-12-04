Азиатские индексы - 04-12-17

ТОКИО, 4 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.49% и составил 22707.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.54% и составил 1786.87 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 3309.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.22% и составил 29138.28 пункта.