Время в Ереване: 11:07:36,   4 Декабрь

Азиатские индексы - 04-12-17


ТОКИО, 4 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.49% и составил 22707.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.54% и составил 1786.87 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 3309.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.22% и составил 29138.28 пункта.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации